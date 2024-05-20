Служба занятости: в Литве компании общепита активно ищут сезонных работников

По данным Службы занятости, в прошлом месяце было объявлено о 17,2 тыс. вакансий, что на 17 проц. больше, чем в марте. Из них 1,4 тыс. – по срочным трудовым договорам.

"Открытие летних террас, уличных кафе, увеличение потоков местных и иностранных туристов побуждают нас переосмыслить процессы найма", - говорит директор Службы занятости Инга Балнаносене.

Компании сферы размещения и общепита в апреле представили 1,4 тыс. вакансий. Это в два раза больше, чем в начале года.

С августа прошлого года больше всего предложений о работе предназначалось поварам, официантам, барменам, помощникам на кухне и поварам фастфуда.