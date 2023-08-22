Служба занятости: в Литве больше всего увольнений планируется в обрабатывающей промышленности

В этом году крупнейшие массовые увольнения работников по причине банкротства, с предупреждением более 100 человек, планировались на предприятии по производству мебели S-Form, на предприятии по производству молочных продуктов и сыра Lukšių pieninė и на дорожно-строительном предприятии Žemaitijos keliai.

Всего планируется уволить 282 работника. По профессиональной квалификации большинство увольняемых – это сортировщики и испытатели изделий, мебельщики и представители смежных профессий, производственные рабочие, комплектовщики, швеи, операторы швейного оборудования, закройщики, упаковщики, мастера и бригадиры производственных работ, плотники-слесари, контролеры качества и рабочие других профессий, – говорится в пресс-релизе.

Наибольшее количество сообщений о планируемых массовых увольнениях работников из сферы обрабатывающей промышленности за первые 8 месяцев этого года поступило от четырех мебельных предприятий – Theca Furniture, Baldlitas, S-Form, Vokė-III.

Сообщается, что на данный момент они составляют 61,54 проц. всех поступивших сообщений. В прошлом году массовые увольнения работников компаний этой отрасли составили треть.

В связи с изменениями в организации работы – на предприятии по обработке данных, предоставлению услуг интернет-сервера и сопутствующих видов деятельности Intrum Global Business Services.

В июле и августе 5 компаний уведомили об увольнении 277 работников, тогда как за этот же период 2022 г. было получено 15 сообщений о предупреждении 573 работников.

Компания по пошиву верхней одежды Elkada планирует уволить 31 работника в связи с ликвидацией предприятия. Предприятие по производству кухонной мебели Vokė-III и предприятие по оказанию услуг беспроводной связи Teleperformance LT планируют сократить 31 и 25 работников соответственно – в связи с сокращением объема работ

Переживающая банкротство мебельная компания S-Form предупредила 161 работника. Производитель солнечных модулей Soli Tek cells планирует в сентябре уволить 30 из 84 своих работников из-за снижения объема заказов и других проблем в отрасли.