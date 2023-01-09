Служба занятости: в декабре безработица в стране выросла до 8,9%

Официально зарегистрированная безработица за декабрь выросла на 0,6 проц. пункта. По данным на 1 января, в стране зарегистрировано 156,1 тыс. лиц, получивших статус безработного – это на 7,1 проц. (или на 10,3 тыс.) больше, чем в последний месяц осени. Однако по сравнению с тем же прошлогодним периодом, число безработных сократилось на 11,4 проц. (или на 20 тыс.), официально зарегистрированная безработица сократилась на 1,3 проц. пункта.

В информационной системе Службы занятости за декабрь работодатели зарегистрировали 12 тыс. предложений работы в Литве – что на 32,1 проц. меньше, чем в ноябре. Наибольший спрос сохраняется в группе работников средней квалификации (58 проц. вакансий). Наибольшие зарплаты предлагались высококвалифицированным работникам (1478 евро до вычета налогов), средние – 1216 евро, а в группе низкоквалифицированных или неквалифицированных работ – 979 евро.

По данным Службы занятости на 1 января, лиц, получивших статус готовящегося к рынку труда, зарегистрировано 23,1 тыс. или 11,3 проц. от всех клиентов Службы занятости. По сравнению с данными на 1 января, число лиц с данным статусом увеличилось на 7,6 проц. или на 1,6 тыс.