Служба занятости: самый высокий спрос на работников наблюдается в Вильнюсе

В сентябре общее количество ищущих работу сократилось на 3 тыс. На 1 октября в Службе занятости было зарегистрировано 157,6 тыс. клиентов.
В сентябре наибольшее количество ищущих работу лиц трудоустроилось в обрабатывающей промышленности (3,2 тыс.), образовании (3,1 тыс.), административной и обслуживающей деятельности (3,1 тыс.) и торговле (3 тыс.).
Самый высокий спрос на работников наблюдается в Вильнюсе (3,7 тыс.), Каунасе (2,2 тыс.) и Шяуляе (1,6 тыс.). Меньше всего предложений о работе было в небольших муниципалитетах – Скуодасе (8), Неринге (9), Ретавасе (12) и Пагегяе (18).
„Жизнеспособность рынка труда в сентябре этого года превысила прошлогоднюю. Обычно сентябрь – самый активный месяц, но в этом году темпы возвращения на рынок труда еще быстрее“, – цитируется в сообщении руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.
Зарегистрированная безработица снизилась в 39 муниципалитетах страны. Наибольшие изменения зафиксированы в Калварийском (1,5 проц. пункта), Расейнском, Электренском, Юрбаркском и Йонавском районах (по 0,6 проц. пункта). Между тем, безработица выросла в Паланге (1,5 проц. пункта) и Молетском районе (0,9 проц. пункта).
По словам Ю. Земблите, после лета безработица обычно снижается, но тенденции этого года показывают, что работодатели по-прежнему осторожны в отношении планов расширения и найма сотрудников, а зарегистрированная безработица на 0,4 проц. пункта выше, чем год назад.
В первый месяц осени поиск сотрудников вырос на 7,9 проц. (1,2 тыс.) – работодатели зарегистрировали 16,1 тыс. вакансий. С начала года наибольшее количество вакансий опубликовано компаниями, занимающимися обрабатывающей промышленностью (3 тыс.), административной и сервисной деятельностью (2,9 тыс.), водоснабжением и управлением отходами (300).
По сравнению с августом замедлился поиск специалистов по обучению, но больше всего за последние 12 месяцев было опубликовано предложений о работе для инженеров-электриков, техников-электриков, инженеров-механиков, техников по управлению технологическими процессами.