Служба занятости: самый высокий спрос на работников наблюдается в Вильнюсе

В сентябре общее количество ищущих работу сократилось на 3 тыс. На 1 октября в Службе занятости было зарегистрировано 157,6 тыс. клиентов.

В сентябре наибольшее количество ищущих работу лиц трудоустроилось в обрабатывающей промышленности (3,2 тыс.), образовании (3,1 тыс.), административной и обслуживающей деятельности (3,1 тыс.) и торговле (3 тыс.).

Самый высокий спрос на работников наблюдается в Вильнюсе (3,7 тыс.), Каунасе (2,2 тыс.) и Шяуляе (1,6 тыс.). Меньше всего предложений о работе было в небольших муниципалитетах – Скуодасе (8), Неринге (9), Ретавасе (12) и Пагегяе (18).