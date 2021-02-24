Сейчас такая обязанность существует для работодателей в отношении приезжих из третьих стран. С марта это будет действовать и для работников из Евросоюза (ЕС).

"Это новшество поможет обеспечить должный контроль учета трудоустраиваемых иностранцев, установления квот, а также передвижения", - сказала для пресс-релиза специалист Отдела реализации средств Службы занятости Эрнеста Варнайте.