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С 1 марта работодатели обязаны будут сообщать о всех трудоустроенных и командированных иностранцах, отмечает Служба занятости.
Darbas
Darbas
© Shutterstock

Сейчас такая обязанность существует для работодателей в отношении приезжих из третьих стран. С марта это будет действовать и для работников из Евросоюза (ЕС).

"Это новшество поможет обеспечить должный контроль учета трудоустраиваемых иностранцев, установления квот, а также передвижения", - сказала для пресс-релиза специалист Отдела реализации средств Службы занятости Эрнеста Варнайте.

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