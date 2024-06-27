Служба занятости: показатели литовского рынка труда обогнали многие страны

В июне на европейские рынки труда вернулась стабильность. Сообщается, что основной индекс Европейской сети государственных служб занятости и Института исследований в области занятости (IAB) увеличился на 0,3 балла и сейчас составляет 100,1. Между тем, ситуация в Литве остается лучше, чем во многих других странах.