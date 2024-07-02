Служба занятости: по-прежнему не хватает работников на сезонные работы

„Работодатели в Паланге ежегодный процесс найма персонала начинают все раньше, хотя обычно поиск работников на разные позиции происходил в период с марта по апрель, а пик приходился на май. В этом году это правило уже не действует – уже с февраля начал расти спрос на сезонные работы. За пять месяцев работодатели курорта представили на 4 проц. больше предложений о работе – всего 1 150 вакансий“, - цитируется в сообщении заведующая Палангским отделением Службы занятости Аудроне Кайокене.