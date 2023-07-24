Служба занятости объяснила, почему возникают проблемы с трудоустройством школьников

Координатор по задействованию Вильнюсского регионального центра карьеры Рита Гецявичене не скрывает, что наибольшую активность как школьники, так работодатели проявляют при обмене своей контактной информацией. Но как только заходит речь о реальном трудоустройстве, тогда в компаниях заканчиваются вакансии, а несовершеннолетние не могут выбрать из нескольких предложений работы.
"Обычно мы слышим, что школьники летом хотят работать на любой работе, однако отказываются собирать ягоды у фермеров или поработать уборщиками. Кому-то путь до места работы кажется слишком долгим, не подходит коллектив постарше или страшно работать с деньгами. Большинство молодых людей даже не понимают, что такое работа и ответственность", — сказала Р. Гецявичене.
Служба занятости отмечает, что в этом году Вильнюсское городское самоуправление предложило работодателям, трудоустроившим школьников на лето, компенсацию в размере 400 евро. Это материальное поощрение вызвало интерес даже у тех работодателей, у которых ранее не было вакансий; было заключено 30 договоров. Правда, 7 молодых людей признались, что даже не читали документы, которые подписывали.
В Паланге и других прибрежных курортных городах ситуация сравнительно лучше. В начале июня в Клайпеде было организовано мероприятие для школьников и работодателей.
Однако, по словам координатора по задействованию Клайпедского регионального центра карьеры Анны Кузьминовой, на этом мероприятии работодатели предлагали работу только молодым людям в возрасте 16-18 лет: "Из-за страха, незнания, а может быть, нежелания узнать, но самые молодые участники мероприятия остались без предложений работы. Однако они могли проконсультироваться с представителями Государственной инспекции труда (ГИТ) и Государственной налоговой инспекции (ГНИ)".
На взморье несовершеннолетние работают продавцами мороженого, консультантами магазинов одежды, официантами, помощниками официантов, горничными, уборщиками, помощниками воспитателей в детских лагерях. В Паланге сеть автозаправочных станций Circle K предлагает не только регулярную заработную плату, но и бонусы, надеясь удержать молодых работников и на протяжении учебного года, говорится в пресс-релизе.
Специалисты службы занятости убеждены: в первую очередь нужно подготовить школьников к работе, а работодателей – ознакомить с правовым регулированием трудоустройства несовершеннолетних. Немаловажно и то, что профориентация – это не только личностные тесты, консультации, знакомство с будущими профессиями, но и ознакомление с работой.