Служба занятости объяснила, почему возникают проблемы с трудоустройством школьников

Координатор по задействованию Вильнюсского регионального центра карьеры Рита Гецявичене не скрывает, что наибольшую активность как школьники, так работодатели проявляют при обмене своей контактной информацией. Но как только заходит речь о реальном трудоустройстве, тогда в компаниях заканчиваются вакансии, а несовершеннолетние не могут выбрать из нескольких предложений работы.

"Обычно мы слышим, что школьники летом хотят работать на любой работе, однако отказываются собирать ягоды у фермеров или поработать уборщиками. Кому-то путь до места работы кажется слишком долгим, не подходит коллектив постарше или страшно работать с деньгами. Большинство молодых людей даже не понимают, что такое работа и ответственность", — сказала Р. Гецявичене.