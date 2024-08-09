Служба занятости: несмотря на рост числа вакансий в Литве, в июле выросла безработица

С начала года больше всего вакансий объявлено в сферах образования и профессиональной, научной и технической деятельности (900 и 500 соответственно)“, - цитируется в сообщении заведующая Отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

„Потребность в работниках по сравнению с июнем выросла во многих отраслях: активнее искали работников компании, занимающиеся обрабатывающим производством, сельским хозяйством, строительством, транспортно-складской деятельностью, здравоохранением и социальной работой, административной и сервисной деятельностью.

По данным Службы занятости, в середине лета работодатели объявили 16,5 тыс. вакансий – на 1,5 тыс. (9,7 проц.) больше, чем в июне. Наибольшее количество работников искали в Вильнюсе – здесь зарегистрировано 3,9 тыс. вакансий, 2,3 тыс. в Каунасе и 1,5 тыс. в Шяуляе.

Однако, несмотря на возросший спрос на рабочую силу, в июле в стране выросла безработица. По данным Службы занятости, зарегистрированная безработица выросла на 0,1 проц. пункта (составила 8,6 проц.).

Наибольшее количество человек было трудоустроено в строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и социальной работе, административной и сервисной, информационно-коммуникационной деятельности, обрабатывающей промышленности.

Представитель Службы занятости также отмечает, что помимо активизации поиска сотрудников, увеличилось и количество трудоустройств. В июле к работе приступили 17 тыс. клиентов Службы занятости – на 3,5 проц. больше, чем в июне. Число занятых выросло в 39 из 60 муниципалитетов.

„Рост зарегистрированной безработицы в середине лета отражает характерные для рынка труда сезонные колебания – за последние три года в июле по сравнению с июнем также фиксируется небольшой рост безработицы“, - отметила представитель Службы занятости.

На 1 августа в стране было зарегистрировано 156,5 тыс. безработных – на 1,2 проц. (1,8 тыс.) больше, чем месяц назад.