aA
Изменения на рынке труда Литвы после карантина и проявляющийся дефицит работников побуждают жителей к переквалификации, утверждает Служба занятости. По ее данным, в сентябре, по сравнению с августом, в 2,2 раза больше людей участвовали в программах переквалификации.
Учиться начали 802 человека (год назад – 161). Этой возможностью воспользовались 42,5% долговременных безработных, а наиболее популярной она была среди людей старше 45 лет (37,1%).
Чаще всего безработные выбирали профессии водителей, младших медицинских и социальных работников, помощников. Наиболее популярными остаются и квалификации учетчика, повара, косметолога.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минобразования рассматривает вопрос продления школьных каникул (4)
Правительство Литвы обсуждает возможность раньше...
Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет: осталось два "красных" муниципалитета (25)
Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет. По...
Начато расследование по факту призыва к перевороту в Литве (37)
Прокуратура сообщила о том, что начато расследование по...
Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев и 14 смертей (20)
За минувшие сутки в Литве были выявлены 1468 новых...