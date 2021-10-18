Учиться начали 802 человека (год назад – 161). Этой возможностью воспользовались 42,5% долговременных безработных, а наиболее популярной она была среди людей старше 45 лет (37,1%).

Чаще всего безработные выбирали профессии водителей, младших медицинских и социальных работников, помощников. Наиболее популярными остаются и квалификации учетчика, повара, косметолога.