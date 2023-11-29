Служба занятости Литвы: экономический спад негативно влияет на рынок труда

"Экономический спад по-прежнему влияет на европейские рынки труда", – прокомментировал руководитель отдела прогнозирования ИИС Энцо Вебер.

Сообщается, что индекс ожидания безработицы упал на 0,1 пункта до 97,4, твердо оставаясь в отрицательной зоне. Индекс ожидания безработицы составил 100,7 и сократился на 0,2 пункта по сравнению с октябрем. Несмотря на это снижение, перспективы занятости в Европе остаются позитивными.

Барометр литовского рынка труда также немного понизился и сейчас составляет 98,2 пункта (-0,3). Индекс безработицы снизился сильнее всего – на 0,9 пункта и остался в отрицательной зоне шкалы (97,5).