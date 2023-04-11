Служба занятости: активность на рынке труда выявила нехватку сезонных работников

Также отмечается интенсивный рост количества сезонных вакансий. Количество официальных вакансий в сельском хозяйстве, по сравнению с февралем, выросло более чем в три раза. В сфере гостинично-ресторанного бизнеса количество вакансий выросло в 1,6 раза. В строительном бизнесе – на 35 проц. Несмотря на растущий спрос на сезонные работы, по сравнению с прошлым годом, количество официальных вакансий сократилось.

Средняя брутто-зарплата, предлагаемая в официальных мартовских объявлениях о вакансии, составляет 1264 евро в месяц. Как отмечается в пресс-релизе, самая высокая средняя заработная плата при поиске сотрудников была предложена разработчикам программного обеспечения (4,2 тыс. евро) и проектировщикам баз данных (3,3 тыс. евро).

"Рынок труда остается устойчивым и активным, несмотря на замедление экономического роста и связанную с геополитическими причинами неопределенность: количество трудоустроенных растет, а количество ищущих работу сокращается", — сказала руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

В марте количество трудящихся в стране увеличилось на 5,5 тыс. (на 0,4 проц.). Ситуация в отдельных отраслях остается неравномерной – увеличилось количество трудоустроенных в сферах: транспортных и складских услуг (+1211), здравоохранения и социальной работы (+516), образования (+499), гостинично-ресторанных услуг (+473), а сократилось в таких отраслях как обрабатывающая промышленность (-1066), госуправление и оборона (-91), сделки с недвижимым имуществом (-38), водоснабжение, очистка сточных вод, переработка отходов (-34).

В марте отмечен рост занятости— больше безработных трудоустроились или начали индивидуальную деятельность на основании свидетельства об индивидуальной предпринимательской деятельности. Служба занятости трудоустроила 18,8 тыс. человек. На 33,4 проц. увеличилось количество трудоустроившихся по бессрочному трудовому договору. При этом на 21,7 проц. сократилось количество трудоустроенных по срочному договору, так как в феврале рост трудоустройства по срочному договору был связан с муниципальными выборами. Больше всего клиентов трудоустроились в компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей – 2,6 тыс. человек. Также 8,1 тыс. человек начали свою деятельность на основании свидетельства о предпринимательской деятельности, что на 28,1 проц. больше, чем в феврале, говорится в пресс-релизе.

О повышенной активности на рынке труда свидетельствует и сократившиеся показатели официальной безработицы. По данным на 1 апреля, в стране зарегистрировано 157,9 тыс. человек со статусом безработного, что на 1,2 проц. меньше, чем месяца назад. Они составили 9 проц. трудоспособного населения страны, что на 0,1 проц. пункта меньше, чем в феврале.

В марте Служба занятости получила 10 уведомлений о планируемых массовых увольнениях работников и 400 уведомленных работников. Семь уведомлений поступили от предприятий, действующих в сфере промышленности, два – из сферы услуг и одно – из сферы строительства. Количество уведомлений о массовых увольнениях такое же, как и в марте 2022 году.