Служба регулирования: действия Perlas energija незаконны, компанию ждет лишение лицензии

Напомним, что о своем решении Perlas energija информировала клиентов 5 августа.

"Информация компании об измненении условий договора неполная, нечестная и вводящая в заблуждение", – сообщает ГСРЭ.

"На сегодняшний день есть все предохранители, на случай ухода кого-то из участников рынка в силу определенных причин. Позиция ГСРЭ такова: мы следим за выполнением условий договоров, за тем, соблюдаются ли законы. Договоры, заключенные с оговором фиксированной цены, действуют в течение определенного срока. В данном случае изменение договоров в одностороннем порядке без согласия потребителей считается нарушением закона. ГСРЭ заявляет об этом прямо и без двусмысленностей. Поставщик, который не получил согласие потребителя на изменение условий договора, обязан выполнять действующий договор.

В противном случае этот вопрос будет толковаться так – нарушение условий лицензии или разрешения на предоставление услуг. В таком случае поставщику грозят санкции. Это серьезно – до 10% годового оборота. А если поставщик и дальше не выполняет законы, то он может лишиться разрешения", – сказал Поцюс в интервью.

У клиентов есть 30 дней на то, чтобы высказать свое несогласие с действиями поставщика – если они это сделают и не уйдут к другому поставщику, услуги им должны предоставлять по прежней цене, сообащет BNS.

ГСРЭ указали, что Perlas energijа не сообщил клиентам о возможности не согласиться с его действиями и требовать выполнения условий договора.

Поставщик Perlas energijа должен дополнить свою информацию этим пунктом.

"Компания нарушила законные интересы клиентов. Она обязана, по словам ГСРЭ, как можно скорее прекратить незаконные действия, в противном случае ее ждут не только штрафы, но и лишение лицензии или разрешения на торговлю электричеством", – сказал 8 августа министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Директор Perlas Energija Вилюс Юрайтис уверял, что компания всеми способами пыталась избежать подобной ситуации.