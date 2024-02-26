Служба по регулированию связи: выручка в сфере телекоммуникаций росла, инвестиции – сокращались

В прошлом году среди провайдеров телекоммуникационных услуг больше всего заработали Telia Lietuva, AО (38,5 проц.), Tele2 (27,1 проц.) и Bitė Lietuva (21,3 проц.).

Инвестиции в инфраструктуру общественной телекоммуникационной сети в 2023 г., по сравнению с 2022 г., сократились на 4,0 проц. и составили 111,9 млн евро. Из них 55,4 проц. составили инвестиции в инфраструктуру общественной мобильной связи. По итогам 2023 г., больше всего в инфраструктуру общественной телекоммуникационной сети инвестировали Telia Lietuva, AО (30,8 проц.), ЗАО Tele2 (21,7 проц.) и ЗАО Bitė Lietuva (18,0 проц.).

По итогам 2023 г., наибольшая доля в общих доходах рынка телекоммуникаций пришлась на выручку от оказания услуг интернет-доступа (включая фиксированный и мобильный доступы) – 57,5 ​​проц. Выручка от оказания указанных услуг за год увеличилась на 12,1 проц. и в 2023 г. составила 486,8 млн евро.