Служба по регулированию связи: выручка в сфере телекоммуникаций росла, инвестиции – сокращались

В прошлом году среди провайдеров телекоммуникационных услуг больше всего заработали Telia Lietuva, AО (38,5 проц.), Tele2 (27,1 проц.) и Bitė Lietuva (21,3 проц.).
Инвестиции в инфраструктуру общественной телекоммуникационной сети в 2023 г., по сравнению с 2022 г., сократились на 4,0 проц. и составили 111,9 млн евро. Из них 55,4 проц. составили инвестиции в инфраструктуру общественной мобильной связи. По итогам 2023 г., больше всего в инфраструктуру общественной телекоммуникационной сети инвестировали Telia Lietuva, AО (30,8 проц.), ЗАО Tele2 (21,7 проц.) и ЗАО Bitė Lietuva (18,0 проц.).
По итогам 2023 г., наибольшая доля в общих доходах рынка телекоммуникаций пришлась на выручку от оказания услуг интернет-доступа (включая фиксированный и мобильный доступы) – 57,5 проц. Выручка от оказания указанных услуг за год увеличилась на 12,1 проц. и в 2023 г. составила 486,8 млн евро.
"Как в IV квартале 2023 г., так и за весь 2023 год рост выручки в сфере телекоммуникаций определялся ростом доходов, полученных от оказания услуг мобильного интернета. В 2023 г. этот доход составил 364,4 млн евро, т. е. на 13,3 проц. больше, чем в 2022 г. О росте услуг мобильного интернета свидетельствует и объем данных, передаваемых через мобильную связь – 1374,8 ПБ, т. е. на 23,1 проц. больше, чем в 2022 г.", – сказала в пресс-релизе советник группы по регулированию телекоммуникаций СРС Раймонда Пурвене.
В прошлом году технология 5G передала 72,3 ПБ данных, тогда как в 2022 г. – 2,5 ПБ. К концу 2023 г. услугами 5G пользовались 329,4 тыс. пользователей услуг, или 8,3 проц. всех пользователей услуг мобильного интернета.
В 2023 г. выручка от оказания услуг фиксированного интернета составила 122,3 млн евро, т. е. на 8,7 проц. больше, чем в 2022 г. За год количество пользователей услуг, выбравших скорость 100 Мбит/с и выше, выросло на 13,2 проц. и достигло 574,3 тыс. На этих пользователей услуг пришлось 71,3 проц. всех пользователей услуг фиксированного интернета. Число пользователей услуг фиксированного интернета, выбравших скорость 1 Гбит/с и выше, за год выросло на 9,8 проц., до 21,6 тыс.
Обзор сектора телекоммуникаций за 2023 г. был подготовлен на основе сведений, предоставленных СРС поставщиками телекоммуникационных услуг о деятельности в 2023 г.