2024.05.15 14:28

Служба госзакупок: есть несоответствие между суммой займов на строительство национального стадиона и суммой расходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Служба госзакупок (СГЗ) установила, что сумма средств, заимствованных у коммерческих банков на строительство национального стадиона с 2021 г., могла составить 120 млн евро, однако эта сумма может не соответствовать стоимости выполненных работ, сообщила в среду радиостанция LRT. Только в этом году по кредитам придется заплатить почти 10 млн евро процентов.

"Служба обратила внимание, что за отчетный период 2021-2023 гг. видно, что была взята довольно крупная сумма займов. Служба обратила внимание на то, что сумма займов не коррелирует с суммами, потраченными на фактически выполненные работы", – сообщил руководитель Департамента по надзору СГЗ Рамутис Пришмантас радиостанции LRT.

По данным СГЗ, займы, полученные в 2021 г., составили почти 24 млн евро, в 2022 г. – уже 42 млн евро, а в 2023 г. – уже 54 млн евро. Только в 2024 году начислено к уплате почти 10 млн евро процентов.

Данные договоры были заключены между коммерческими банками и предприятием Vilniaus daugiafunkcis kompleksas (Вильнюсский многофункциональный комплекс), занимающемся строительством Национального стадиона.

Как сообщается на портале lrt.lt, СГЗ ставит вопросы, действительно ли все затраты соответствуют этим заемным суммам. Согласно заключениям Службы, затраты оказались ниже: работ было сделано меньше, чем могло быть потрачено денег из коммерческих банков.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии