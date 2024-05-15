Служба госзакупок: есть несоответствие между суммой займов на строительство национального стадиона и суммой расходов

"Служба обратила внимание, что за отчетный период 2021-2023 гг. видно, что была взята довольно крупная сумма займов. Служба обратила внимание на то, что сумма займов не коррелирует с суммами, потраченными на фактически выполненные работы", – сообщил руководитель Департамента по надзору СГЗ Рамутис Пришмантас радиостанции LRT.

По данным СГЗ, займы, полученные в 2021 г., составили почти 24 млн евро, в 2022 г. – уже 42 млн евро, а в 2023 г. – уже 54 млн евро. Только в 2024 году начислено к уплате почти 10 млн евро процентов.

Данные договоры были заключены между коммерческими банками и предприятием Vilniaus daugiafunkcis kompleksas (Вильнюсский многофункциональный комплекс), занимающемся строительством Национального стадиона.