Словарь финансовых терминов: этому в школах не учат

Годовая процентная ставка (лит. — Metinė palūkanų norma (MPN)) — ставка, выраженная в процентах, которая указывает на размер процентов, выплачиваемых в год на взятую в кредит сумму (никакие другие платежи, кроме процентов, в этот показатель не входят). Проценты — это цена, которую заемщик платит кредитору за взятые в долг деньги. Например, если клиент берет в долг 100 евро по процентной ставке 5 % годовых, это означает, что каждый год он платит 5 евро в виде процентов.