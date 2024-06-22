Скоро в Литве – новый порядок относительно пробок для бутылок: как будет с тароматами?

В Законе о порядке обращения с отходами указывает, что с 3 июля запрещается предоставлять в торговлю тару для напитков емкостью три литра и менее с пробками и крышками из пластмассы, если они не остаются прикрепленными к таре в течение всего срока использования продукции по назначению. Срок продажи остальных упаковок с пробками и крышками старого образца на литовском рынке не ограничен, сообщили в Министерстве окружающей среды. Так, если до 2 июля 2024 года включительно, на литовском рынке появится тара для напитков со снимаемой крышкой, ее можно будет распространять, наполнять, продавать, делиться неограниченное время.
Важно отметить, что этот запрет не будет распространяться на стеклянную и металлическую тару для напитков с пластиковыми пробками и крышками, а также на тару для напитков с металлическими пробками и крышками с пластиковым уплотнительным слоем, поскольку они не считаются изготовленными из пластика.
Новая система вступит в силу 3 июля.
В таромат - и бутылки с пробками
Глава Užstato sistemos administratoriaus (USAD) Гинтарас Варнас заверил Delfi, что упомянутые изменения не повлияют на возврат тары в залоговую систему. „Порядок не изменится, тароматы будут принимать ПЭТ-упаковки как с пробками, так и без них“, - заявил он.
В конце мая USAD также сообщило, что с момента запуска депозитной системы в Литве жители достигли символической цифры в 5 миллиардов возвращенной тары. Закон об охране окружающей среды гласит, что предоставление на литовском рынке тары для напитков емкостью три литра и менее с пластиковыми пробками и крышками, не отвечающими установленным требованиям, повлечет штраф от 1,7 до 4 тыс. евро.
Если нарушение будет совершено повторно, это уже повлечет штраф от 3 до 6 тыс. евро. В Кодексе об административных правонарушениях указано, что размещение на литовском рынке тары для напитков емкостью три литра и менее, не соответствующей установленным требованиям с пробками и крышками из пластика, влечет за собой штраф от 1,4 до 3 тысяч евро для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц.