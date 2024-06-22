Скоро в Литве – новый порядок относительно пробок для бутылок: как будет с тароматами?

В Законе о порядке обращения с отходами указывает, что с 3 июля запрещается предоставлять в торговлю тару для напитков емкостью три литра и менее с пробками и крышками из пластмассы, если они не остаются прикрепленными к таре в течение всего срока использования продукции по назначению. Срок продажи остальных упаковок с пробками и крышками старого образца на литовском рынке не ограничен, сообщили в Министерстве окружающей среды. Так, если до 2 июля 2024 года включительно, на литовском рынке появится тара для напитков со снимаемой крышкой, ее можно будет распространять, наполнять, продавать, делиться неограниченное время.