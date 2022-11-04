По его словам, к 2030 году эти инвестиции должны превысить 400 миллионов евро. «До 2030 года возобновляемой энергии будет вполне достаточно, но позже, с развитием электромобилей и декарбонизации промышленного сектора, спрос на "зеленую" энергию будет очень сильно расти», — заявил в пятницу глава Инновационной группы министерства Данис в Комитете по вопросам будущего в Сейме.

«Потребности Литвы будут минимальными — до 26 килотонн (около 1 тераватта) "зеленого" водорода к 2030 году», — добавил он.

Согласно данным Даниса, к 2050 году спрос на водород увеличится до 380 килотонн (13 тераватт).

По словам представителя министерства, к 2030 году инвестиции Фондов экономического оживления и модернизации в производство зеленого водорода должны составить более 400 млн евро: «Мы должны генерировать около 400 мегаватт мощностей по производству зеленого водорода».

Данис сообщил, что к концу ноября будет подготовлен план действий по развитию "зеленого" водорода в Литве.

По его словам, наибольший спрос на это топливо будет в нефтепереработке, производстве удобрений, на транспорте, в производстве электроэнергии и тепла.