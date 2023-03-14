Скандальное строительство в районе Жверинас признано нелегальным

Речь идет об участке между ул. Бябру, Латвю и Ленктои.

Delfi в своей публикации поднимал вопрос, не построят ли вместо дома для престарелых роскошный многоквартирный дом?

Фонд помощи больным Альцгеймером им. Евгении и Леонида Пимоновых декларировал благородную цель, но после получения разрешений на строительство, продал участок компании Gambus. Фонд возглавляет Кястутис Мозерис. Он заявлял, что на этот месте будет построен 58-местный дом престарелых.

Глава компании Gambus - Ауримас Гасюнас. Именно его компания начала строительство в 2022 г.

В документах указано, что строят дом престарелых, но не появится ли здесь многоквартирный дом? Новый владелец участка - юридическое лицо, которое не имеет ничего общего с предоставлением социальных услуг. Малое предприятие Gambus было учреждено в 2015 г. Оно занимается предоставлением услуг администраторов для компаний, находящихся на грани банкротства.

Delfi в публичном пространстве не удалось найти информацию о том, что эта компания предоставляет какие-либо социальные услуги.

Государственная налоговая инспекция также признала, что эта сделка вызывает немало подозрений. Финансовые отчеты Gambus показывают весьма скромные результаты деятельности. В 2021 г. доходы от продаж составили 399 евро, ущерб – 146 евро. В 2015–2017 гг у нее не было никаких доходов. В документах указано, что имущество компании в 2021 г. оценивалось в 2792 евро, в 2020 г. – в 2970 евро.

Delfi обращался к независимым оценщикам, чтобы узнать, сколько мог стоить этот участок земли в районе Жверинас. Эксперты указали, что цена такого участка составляет несколько миллионов евро. На какие деньги это скромное предприятие могло приобрести землю? Кто дал ему деньги в кредит, если дал? Представители Gambus на вопросы портала не ответили.

"Государственная инспекция по планированию территорий и строительству проверила законность разрешения на строительство и выявила, что проектировщик ЗАО Viltekta нарушив закон проектировал, а Вильнюсский муниципалитет незаконно 4 июля 2016 года выдал разрешение на строительство дома отдыха в микрорайоне Жверинас", - сказала представитель инспекции Раса Кекштене.

Инспекция выяснила, что проект ЗАО Viltekta не отвечает законам о планировании территорий.

Кекштене сказала, что инспекция уже готовит обращение в суд, чтобы было отменено действие разрешения на строительство.

Delfi с вопросами обращался как в Gambus, так и в Вильнюсский муниципалитет, но ответов пока не получил.

В свою очередь прокуратура уже сообщила, что после публикации на Delfi прокуроры начали расследование по факту возможного нарушения общественных интересов.