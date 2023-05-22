Как заявила руководитель Do architects и соучредитель компании Сабина Гринцевичюте, в воскресенье вечером застройщику проекта ЗАО Rinktinės NT было отправлено уведомление о начале расторжения договора.

По словам архитекторов, проектное архитектурное и урбанистическое видение участка, принадлежащего ЗАО Rinktinės NT в Вильнюсе, разрабатывалось на основании двух дубов, растущих в центре квартала, и дубов, растущих по краям участка.

"(...) Мы работали над этим участком семь лет, за это время рассмотрели различные варианты застройки участка. В пятницу, за день до спиливания дерева, мы отправили заказчику для подтверждения обновленные чертежи с сохраненным центральным дубом в качестве основной оси проекта с учетом результатов арбористического исследования корней и полученных рекомендаций, поэтому решение застройщика стало для нас неожиданным, мы в шоке. Очень жаль дуб, жаль и сам проект, вложенную в него творческую энергию, но мы не видим дальнейших возможностей для совместной работы", — сказала соучредитель Do Architects архитектор Гилма Теодора Гилите.

Сообщается, что данный проект квартала административного и гостиничного назначения по адресу Цейкиню 2 был представлен Совету Палаты архитекторов Литвы (СПАЛ) в 2020 и 2021 годах, было получено положительное заключение рекомендательного характера. В октябре 2021 г. состоялось первое обнародование проекта, в котором основная ​​идея проекта создавалась вокруг дуба, проект был дополнен в соответствии с комментариями, полученными от Вильнюсского городского самоуправления, а в июне 2022 г. проект был обнародован повторно. После последнего обнародования был проведена арбористическая проверка и исследование корней деревьев и на основании полученных рекомендаций были скорректированы проектные решения для дальнейшего согласования Проектных предложений.

ELTA напоминает, что в субботу в центре Вильнюса на улице Цейкиню был спилен дуб-долгожитель. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал это актом вандализма и заверил, что у застройщиков не было разрешений на спиливание дерева. Мэр добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы.

Президент Гитанас Науседа также выразил возмущение, назвав это варварской выходкой.