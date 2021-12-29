Скандал с белорусским калием. Остановит ли Литва транзит?

Теперь премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительство не намерено прекращать транзит белорусского калия "любой ценой" и ищет решение, которое сохранит репутацию Литовской железной дороги (ЛЖД) и защитит Литву от финансового ущерба.

В чем суть скандала с транзитом белорусского калия?

Проблема с транзитом белорусского калия через Литву появилась из-за принятых в августе американских санкций против "Беларуськалия", которые в отличие от европейских, касаются всей продукции компании. Опасаясь механизма "вторичных санкций" США литовские власти заявили, что с 8 декабря 2021 года прекратят транзит калия.

Важный нюанс с санкциями связан с тем, что "Беларуськалий" продает калий не сам, а через "Белорусскую калийную компанию" (БКК) и является одним из ее акционеров. Из-за того, что "Беларуськалий" владеет лишь 48% акций БКК, первоначально БКК, вероятно, не попадала под санкции. Но 2 декабря США ввели отдельные санкции против БКК, которые должны вступить в силу в начале апреля 2022 года. Получается, что сразу не было точно ясно, будут ли санкции против "Беларуськалия" применяться к БКК (но они очевидно будут применяться после апреля 2022 года - Ред.), однако политические заявления литовское правительство сделать успело.

Тот факт, что калий через Литву идет до сих пор, и вызвал скандал - министр транспорта Марюс Скуодис и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис хотели покинуть свои посты, но отставки правительства удалось избежать. Впрочем, без увольнений не обошлось - в январе уйдет в отставку глава ЛЖД Мантас Бартушка. Как выяснилось, еще в октябре ЛЖД и "Беларуськалий" внесли поправки в договор, что позволило белорусской стороне внести платеж за поставки на будущие месяцы - по сообщениям литовских СМИ, речь идет о 10 млн евро. Именно это и помешало Литве расторгнуть договор в одностороннем порядке. ЛЖД даже пыталась вернуть аванс, но белорусские банки его не приняли.

В Литве есть политическая воля на прекращение транзита

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин, который раньше работал в посольстве в Литве, говорит, что хотя громкие заявления со стороны Литвы были сделаны, никакая реальная подготовка прекращения транзита не велась. "ЛЖД были сильно заинтересованы в сохранении партнерства, поэтому и внесли изменения в контракт, который Литва не может расторгнуть без финансового ущерба. Это отразилось на репутации страны, и сейчас политики ищут вариант, как прекратить транзит без ущерба и нарушения договора", - говорит аналитик.

Таким вариантом может стать признание договора с "Беларуськалием" угрожающим нацбезопасности страны. Правительственная комиссия 21 декабря уже приняла такое решение, теперь слово осталось за правительством - в таком случае это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Литовский политолог Витис Юрконис считает, что политика поскакала вперед по сравнению с техническим исполнением санкций. "Это проблема не только в Литве, но и во всей Европе, кроме того, многие компании стараются обходить санкции и тогда механизм не соблюдается. Я думаю, что не так просто в один день остановить транзит, но я уверен, что на то есть политическая воля, и правительству нужно хорошо поработать в плане исполнения этих санкций".

Слюнькин, в свою очередь, прогнозирует "серединное решение". "Литовцы найдут способ, который позволит им не потерять много, но и весь калий они вряд ли остановят. Часть калия могут перевести в "серые схемы" - белорусы найдут, например, российские компании, которые сделают поддельные сертификаты и будут скрывать происхождение калия, а литовцы не будут этому препятствовать, чтобы хотя бы на какое-то время смягчить финансовый удар". Аналитик сравнивает эту ситуацию с поставкой российской нефти на белорусский завод "Нафтан" - официально Россия ничего не поставляет, но завод работает с полной нагрузкой как и раньше.

Финансовые потери будут и у Литвы, и у Беларуси

Прекращение транзита белорусского калия через Литву, очевидно, принесет финансовый ущерб как Вильнюсу, так и Минску. Литовские политики отмечают, что невыполнение обязательств по контракту, во-первых, может привести к искам на миллиарды евро со стороны "Беларуськалия" и терминала БКТ в порту в Клайпеде, 30% которого владеет "Беларуськалий". Кроме того, прекращение транзита отразится на финансовом положении ЛЖД и терминала, для которых белорусский калий составляют значительную часть оборота.

Впрочем, говорить о точных цифрах потерь сейчас довольно тяжело. ЛЖД в июне 2021 года говорили, что из-за уже введенных санкций Евросоюза, теряют доход в 14 млн евро в год - перевозки сократятся на 20%. Кроме того, министерство транспорта Литвы посчитало, что санкции ЕС могут на 20% сократить оборот удобрений в Клайпедском порту, а значит дирекция порта лишится до 3 млн евро доходов, а портовые компании - до 11 млн евро доходов. Получается, что от полной остановки транзита ЛЖД будет терять до 70 млн евро в год, Клайпедский порт - 15 млн евро, но назвать точными эти расчеты нельзя.

Что касается Беларуси, по словам экономического обозревателя Татьяны Маненок, оценить прямые потери также сложно, потому что неизвестно, какие альтернативы продумал Минск. "Издержки зависят от конъюнктуры на калийном рынке, от установленных цен. Мы видим, что эта ситуация скажется на мировом калийном рынке, БКК занимает около 20% - это один из крупных игроков, который брал на себя роль лидера при заключении контрактов с Индией и Китаем", - говорит эксперт. Крупнейшими импортерами белорусского калия являются Бразилия, Китай, Индия и страны СНГ.

В целом Маненок говорит, что ситуация чувствительная для обеих стран, поскольку логистическая цепочка через Литву была самой удобной и стороны строили долгосрочные планы. "Напомню, что "Беларуськалий" является владельцем 30% терминала БКТ в Клайпедском порту - не ясно, как будет решена эта проблема. Да и мы понимаем, что если белорусские удобрения уйдут из Клайпедского порта, то уйдут навсегда, во всяком случае пока такая политическая ситуация в Беларуси складывается".

Какие варианты поставки калия может найти Беларусь?

Потери белорусской стороны будут напрямую зависеть от того, какие другие варианты транзита будут найдены, тем более, что Минск к этому готовился. В конце ноября "Беларуськалий" объявил три открытых конкурса на закупку услуг по экспедированию и перевозке грузов по железной дороге через Россию, Украину и Молдову. Еще ранее белорусские чиновники говорили, что нашли варианты через российские порты, в частности, через Северный морской путь.

Российский путь называют первым вероятно потому, что его уже выбрали в случае с нефтепродуктами. В январе этого года Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах на ближайшие три года. Российские перевозчики даже сделали скидки Беларуси в обмен на гарантированные объемы.

Впрочем, эксперты на вариант с поставкой калия через Россию смотрят скептически. "Этот коридор пытаются развивать, но пока об этом говорить сложно. Были заявления представителей порта в Петербурге, о том, что они готовы переваливать калий, но сегодня у них пока не достаточно для этого мощностей. Белорусская сторона говорила, что готова строить свой терминал, но это сложно, требует времени и создает издержки", - отмечает Татьяна Маненок.

Павел Слюнькин путь через Россию также называет неудачным, ведь это увеличивает транспортное плечо и, соответственно, себестоимость товара. Также он соглашается с Маненок насчет отсутствия в России подходящих для перевалки белорусского калия портов. "Порты, которые занимаются насыпными грузами, уже заняты "Уралкалием", поэтому придется на государственном уровне договариваться, чтобы в потеснить российский калий ради спасения Беларуси, и не факт, что в России на это пойду". Кроме того, как говорит Слюнькин, при этом вариант возникнет вопрос с защитой конфиденциальной информации, ведь "Уралкалий" - это один из конкурентов "Беларуськалия".