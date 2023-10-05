Скандал с арендой жилья командармом: что можно арендовать в Вильнюсе за такие деньги?

Представитель агенства Citus Шарунас Тарутис отметил, что в объявлений об аренде жилья, построенного после 2000 г. за 450 евро немного – всего 10 вариантов.

"Можно, конечно, найти и двухкомнатную, но это будет жилье, в котором не делали ремонт лет 30, это будет спальный район, блочный дом. Для высокопоставленного служащего - это не тот уровень (…). Эта сумма - 450 евро - что-то другое не позволит найти", – заметил Антанавичюс.

За эти деньги, по его словам, жилье в центре не найдешь, равно как не получится арендовать и двухкомнатную квартиру.

"Возможно. Есть и дешевые варианты, но это уже будет однокомнатная квартира в старом доме. Если небольшая по площади, то может быть и в более новом доме, но это будут спальные районы, периферия", – сказал глава Realdata Антанавичюс.

Аналитик в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс сказал, что за 445 евро на особый комфорт рассчитывать не приходится, но квартиру найти можно. Обычно столько стоит аренда однокомнатной квартиры – неплохо оборудованной, с недавним ремонтом, современным, но в спальном районе.

Delfi интересовался, что в столице можно снять за такие деньги.

"Некоторые из них, мягко говоря, "интересные". Но обычно это маленькие и давно не видавшие ремонта квартиры. По сути, таких денег мало. Аренда 2-комнатной квартиры для человека с нормальными требованиями в новом доме (после 2020 г.) стоит 600-1000 евро в месяц. Конечно, не в Старом городе, не в Ужуписе, не в Жверинасе, а в спальном районе", – сказал Тарутис.

По его словам, в объявлениях есть и варианты чуть больше чем за 450 евро, но их надо проверять, поскольку некоторые "подозрительно" дешевые.

"А если речь идет об арендаторе высокого статуса, то для таких людей квартира будет стоить от 1000 евро", – заметил эксперт.

На портале Aruodas.lt журналист ознакомился с ценами на 1–2-комнатные квартиры площадью 30–100 кв. м в Антакальнисе, Ужуписе, Пауписе, Жверинасе, Старом городе, Науяместисе, Валакампяй, Турнишкес и Висоряй. Последний район взят, поскольку командарм Вальдемарас Рупшис упомянул о квартале "Боярские холмы".

1-комнатные квартиры