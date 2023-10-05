Скандал с арендой жилья командармом: что можно арендовать в Вильнюсе за такие деньги?

Delfi интересовался, что в столице можно снять за такие деньги.
Аналитик в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс сказал, что за 445 евро на особый комфорт рассчитывать не приходится, но квартиру найти можно. Обычно столько стоит аренда однокомнатной квартиры – неплохо оборудованной, с недавним ремонтом, современным, но в спальном районе.
"Возможно. Есть и дешевые варианты, но это уже будет однокомнатная квартира в старом доме. Если небольшая по площади, то может быть и в более новом доме, но это будут спальные районы, периферия", – сказал глава Realdata Антанавичюс.
За эти деньги, по его словам, жилье в центре не найдешь, равно как не получится арендовать и двухкомнатную квартиру.
"Можно, конечно, найти и двухкомнатную, но это будет жилье, в котором не делали ремонт лет 30, это будет спальный район, блочный дом. Для высокопоставленного служащего - это не тот уровень (…). Эта сумма - 450 евро - что-то другое не позволит найти", – заметил Антанавичюс.
Представитель агенства Citus Шарунас Тарутис отметил, что в объявлений об аренде жилья, построенного после 2000 г. за 450 евро немного – всего 10 вариантов.
"Некоторые из них, мягко говоря, "интересные". Но обычно это маленькие и давно не видавшие ремонта квартиры. По сути, таких денег мало. Аренда 2-комнатной квартиры для человека с нормальными требованиями в новом доме (после 2020 г.) стоит 600-1000 евро в месяц. Конечно, не в Старом городе, не в Ужуписе, не в Жверинасе, а в спальном районе", – сказал Тарутис.
По его словам, в объявлениях есть и варианты чуть больше чем за 450 евро, но их надо проверять, поскольку некоторые "подозрительно" дешевые.
"А если речь идет об арендаторе высокого статуса, то для таких людей квартира будет стоить от 1000 евро", – заметил эксперт.
На портале Aruodas.lt журналист ознакомился с ценами на 1–2-комнатные квартиры площадью 30–100 кв. м в Антакальнисе, Ужуписе, Пауписе, Жверинасе, Старом городе, Науяместисе, Валакампяй, Турнишкес и Висоряй. Последний район взят, поскольку командарм Вальдемарас Рупшис упомянул о квартале "Боярские холмы".
1-комнатные квартиры
В Науяместисе и Антакальнисе есть варианты по 280–300 евро (30–33 кв. м, старые дома: 1974–1975 гг), но если говорить о жилье с более привлекательным интерьером, то цена 400 евро и больше. В Антакальнисе есть довольно комфортный вариант за 450 евро (1960 г.). Если для человека место важнее эстетики, можно выбрать варианты в Старом городе и Жверинасе по 500 евро.
На проспекте Гедиминаса можно снять квартиру за 1000 евро (площадь 40 кв. м). В "Боярских холмах" аренда однокомнатной квартиры обойдется в 500 евро (36 кв. м).
2-комнатные квартиры
Аренда двухкомнатной квартиры может стоить до 2600 евро: на ул. Диджёи есть квартира площадью 80 кв. м. В Старом городе есть и более дешевый вариант - 1500 евро (37 кв. м). За половину этой цены в Антакальнисе можно арендовать квартиру площадью 44 кв. м в доме, построенном в 2016 г. В Висоряй аренда двухкомнатной квартиры стоит 600–800 евро. Это будет новое жилье или реновированное площадью 50 кв. м. Самые дешевые квартиры этой категории стоят 550 евро в месяц.
Тарутис сказал, что за 445 евро приличное жилье можно было арендовать 5 лет назад. Сейчас в Вильнюсе для достойного проживания нужна сумма на 50-100% больше. Кроме того, спрос на рынке аренды жилья в Вильнюсе сейчас довольно большой и из-за большого числа украинцев и белорусов и из-за высокой процентной ставки, которая не позволяет некоторым людям купить свое жилье.
Министерство внутренних дел Литвы указало, что деньги на аренду жилья получают служащие системы, у которых нет своего жилья. С учетом города максимальная сумма, выделяемая на аренду, составляет 616 евро, минимальная - 228 евро.
В 2022 г. деньги на аренду получали 1467 сотрудников системы ВД.
Сейчас в планах коррекция действующего порядка. Предлагается платить деньги на аренду не больше 5 лет или в течение того срока, на который сотрудника переводят в другой комиссариат. Сейчас срок выплаты этих денег не ограничен.
Кроме того, в новых поправках предлагается вместо выплаты денег на аренду платить деньги на дорогу.