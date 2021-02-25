"Гостиницы-СПА работали летом, осенью, это объясняет заполненность. Что касается гостиниц в крупных городах, то там оборот снизился на 90-100%", – сказала она в передаче "День на Delfi".
По словам Шишкаускене, сейчас в городах работают по несколько гостиниц, принимающих гостей, спортсменов или специалистов из Беларуси, приехавших на работу.
"Занято около 10% номеров", – сказала она.
"Это нельзя назвать работой, это, скорее, вегетация. На самом деле ситуация очень сложная", – прибавила она.
По словам Шишкаускене, ситуация осложняется тем, что так и не получили помощь государства.
"Что касается субсидий, гостиницы в городах не получили никакой помощи с 16 марта 2020 года", – сказала она.
Особенно предпринимателей поразили планы властей в связи со вторым пакетом помощи.
"Мы вели переговоры на прошлой неделе и узнали, что правительство приняло иное решение, установив "потолок" в размере 100 000 евро. Те, у кого оборот упал на 70-100% получат небольшие субсидии, когда в них больше всего нуждаются", – сказала Шишкаускене.
По ее словам, уже говорят о забастовках.
"Ситуация катастрофическая. Говорят о забастовке с 16 марта, поскольку на самом деле, кроме простоев, а это деньги для работников, кредитов и отсроченных налогов наш сектор ничего не получил", – сказала президент ассоциации.
По ее мнению, приближающийся сезон также будет сложным. Надеются, что приедут туристы хотя бы из Латвии и Польши.
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