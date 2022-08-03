По словам представителя Creditinfo Lietuva Ауримаса Качинскаса, снижение числа банкротств в прошлом году обусловлено помощью государства, направленной на смягчение воздействия пандемии. В этом году банкротства обусловлены снижением потока клиентов.
"Те рестораны, которые решили продолжить работу, активно пользовались помощью в надежде на восстановление потока клиентов. Однако практика показала, что количество посетителей снизилось и не достигло допандемического уровня, это стало причиной роста числа банкротств", – сказал Качинскас.
Сейчас в Литве работает больше 7000 кафе и ресторанов (в 2021 г. – 6999, в 2019 г. – 6825). Количество работников в них в прошлом году составляло 37 500 (в 2020 г. – 34 000, в 2019 г. – 39 000).
В прошлом году, доходы ресторанов, по сравнению с 2020 г., увеличились на 20% до 2,1 млрд. евро. В 2020 г. они были на 16% меньше, чем в 2019 г. (1,7 млрд. евро).
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