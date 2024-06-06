Швейная компания Gitolita прекращает деятельность и увольняет большую часть сотрудников

По данным службы, больше всего сокращений приходится на операторов швейных машин – 18 и упаковщиков – 7.
По словам представителей Gitolita, компания прекращает деятельность.
По их словам, как и многие другие швейные компании, они столкнулись с нехваткой спроса и ростом издержек производства.
"Компания просто прекращает свою деятельность по решению акционеров", - сообщила Elta представитель компании.
"В настоящее время все швейные компании закрываются. Просто цена на продукцию стала очень высокой, заказчики уже не платят такие деньги, да и для иностранных клиентов мы стали слишком дорогими", - пояснила она.
По данным Центра регистров, убытки Gitolita в 2023 году составили 113 евро, а в 2022 году – около 25 тыс. евро. Компания не имеет долгов перед "Содрой".
Gitolita работала в Литве с 1993 года.