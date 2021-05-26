Шведское агентство не гарантирует кредиты связанным с БелАЭС проектам Siemens

EKN рассматривало возможность предоставления гарантий на сумму 2 млрд шведских крон (197 млн евро) под проекты, проводимые в жизнь шведским подразделением германского концерна Siemens в Минском и Брестском регионах, однако в понедельник решило гарантии не предоставлять.

"EKN не предоставило никакие экспортные кредитные гарантии под эти два проекта и не будет этого делать после сегодняшнего (в понедельник – BNS) решения правления EKN", - сказали BNS в агентстве.

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"EKN полагает, что в этой ситуации невозможно будет применить необходимый надзор, чтобы гарантировать, что права человека (в Беларуси – BNS) будут соответствовать международным стандартам", - подчеркнуло EKN.

Руководитель EKN по коммуникациям Беатрис Арнессон позже сказала агентству AFP, что принуждение к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета с целью задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича не было причиной решения, так как повторная оценка была сделана до воскресного инцидента.

Как отмечает EKN, агентство в августе 2020 года согласилось выдать гарантии под проекты в Минском и Брестском регионах с условием, что Беларусь выполнит требования, связанные с правами человека.

По данным хорошо информированных источников BNS, финансирующие проект высокого риска в Беларуси германские банки требуют гарантий, которые Siemens на рынке получить не может, поэтому компания вынуждена обратиться в государственные агентства.

"Если EKN принимает решение не давать кредитную гарантию, то германский банк, который финансирует шведский Siemens, точно не даст кредит без гарантии", - сказало BNS должностное лицо на условиях анонимности.

Проект аварийного резерва БелАЭС финансируют два германских банка – KfW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale.

После получения финансирования от них шведское подразделение Siemens намеревалось оборудовать газовые генераторы в общей сложности на четырех электростанциях белорусских компаний "Минскэнерго" и "Брестэнерго" – генераторы предназначены для оперативной компенсации снижения мощности на БелАЭС в случае остановки ее реактора, иными словами - они обеспечивали бы аварийный резерв БелАЭС.

На сайте EKN указано, что мощность генераторов в Минском регионе должна была составить около 300 мегаватт, в Брестском регионе - около 250 мегаватт. Как сообщает Siemens, такие генераторы достигают полной мощности за 15 минут.

Один такой генератор Siemens уже представил на электростанции в Новополоцке.