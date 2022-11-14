Концепцию и архитектуру нового здания школы Международной американской школы создала творческая группа студии Formatas A1 под руководством Линаса Науёкайтиса.

В основе концепции лежит идея открытости.

"Это школа в парке и парк в школе", - сказал Науёкайтис.

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (AISV nuotr,)

"Главная идея - открытость школы для города и, само главное, для парка, который находится рядом со школой, ведь школа находится рядом с территорией регионального парка. Мы старались полностью повернуться к природе. <...> В каждом классе из окна виден парк, красивая природа", – продолжил он.

Интерьером школы занималась архитектор Эгле Науёкайтите. Она сказала, что помещение школы дышит спокойствием: использованы натуральные материалы и спокойные цвета.

Международная американская школа в Вильнюсе работает уже почти 30 лет. В ней учатся дети 29 национальностей из разных стран мира.

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (AISV nuotr,)

Преподавание в школе ведется на английском языке, однако дети изучают и другие языки.

В новом помещении дети учатся до 5 класса. Старшие классы также учатся в Вильнюсе, но в другом помещении и в другом микрорайоне. Новое здание открыто недавно - в октябре 2022 года.

Представитель школы Дангуоле Кизнене сказала, что дети в новом здании себя чувствуют безопасно и уютно.

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (AISV nuotr,)

"Люди. которые не работают в школе, говорят, что дети просто бегут в школу", – сказала собеседница.

Это частная школа, поэтому не все могут попасть в эту школу и увидеть ее изнутри. Хочется пожелать, чтобы и государственные школы получили шанс и вдохновение для использования идей в своих стенах.