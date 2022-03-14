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Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что Банк России немало сделал для того, чтобы началась агрессия в отношении Украины .
Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я предлагаю не строить иллюзии о политически независимом Банке России. По моему мнению, это учреждение немало сделало для того, чтобы эта агрессия началась. Он аккумулировал огромные резервы, это должно было стать гарантом безопасности кремлевского режима", – сказал он журналистам.

Сообщалось, что перед началом войны Россия отложила в зарубежных банках 630 млрд. долларов. Однако санкции США, Канады и Европы уменьшили эту сумму наполовину.

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Шимкус прибавил, что несмотря на технократические действия, это не меняет сути.

"Сейчас это спасение тонущего корабля, насколько это возможно, но реальный экономический эффект виден не сразу. Мы видим рот процентных ставок, но пока они станут переменными, которые возьмет бизнес... Мы видим решения - долги будут возвращать в обесцененных рублях, но это скажется больше на западном бизнесе. Мы видим уход многих компаний, многих международных корпораций. Эти люди лишаются работы, но корпорации уходят по-современному, наверное, выплатят выходные пособия. В том обществе воздействие санкций чувствуется не сразу, как и на все в экономике, нужно время", – сказал он.

Глава ЦБ Литвы обобщил, заметив, что оценивает действия Банка России так: "Это винтик той же кремлевской системы".

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