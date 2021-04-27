По его словам, еще одно необходимое условия для этого - если правительство выполнит свои прежние обязательства.
"Суд объявил то, чего мы и ожидали, что претензии Службы госзакупок - необоснованные. Это значит, что мы можем подписать договор и начинать строительство. Мы потеряли время, но обрели надежду - мяч теперь в руках Министерства образования, науки и спорта. Если правительство не отказывается от своих обязательств - стадион будет через три года", - написал мэр в своем фейсбуке.
Прокомментировать решение суда и дальнейшие шаги подробнее мэр обещает на пресс-конференции.
Апелляционный суд Литвы во вторник отклонил жалобу Службы госзакупок и признал незаконным распоряжение остановить конкурс концессии национального стадиона.
Это значит, что власти Вильнюса смогут подписать договор концессии национального стадиона стоимостью более 150 млн евро с победителем конкурса - предприятием Axis industries концерна Icor и финансирующим проект фондом Baltcap.
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