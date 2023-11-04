Шеф-повар – о растущих налогах: аргументы власти – "бабьи россказни"

Чепрацкас - основатель ресторана Gastronomika. Он сказал Delfi, что риторика властей о повышении НДС для ресторанов была выбрана самим правительством, ненавидящим этот бизнес.
"Они все время говорят о ресторанах, как будто хотят подчеркнуть, что в данной ситуации только они ощутят последствия роста НДС, что все это коснется буржуазного вымысла - ресторанов. Пытаются говорить, что с простыми людьми это не имеет ничего общего. Смешно и то, что люди сами не задумываются о том, что это коснется всего общепита. Мы - лишь одна составляющая, которая занимает небольшую часть рынка. Ведь общепит касается и питания детей в детских садах и школах. Поднимутся ли цены в школьных столовых? Да, 100% гарантия, я не думаю, что компании возьмут все бремя на себя", – сказал он, напомнив, что в договорах с компаниями, предоставляющими услуги питания в школах указаны цены и плюс НДС.
"Это "плюс НДС" означает, что государство само будет больше платить", – сказал шеф-повар.
По его словам, мы вскоре узнаем, чем все это закончится, и на чьи плечи ляжет изменение закона.
По подсчетам Минфина, после повышения НДС для компаний, предоставляющих услуги общепита, будет получено 140 млн. евро.
Чепрацкас напомнил, что и сейчас рестораны платят не 9% НДС, ведь алкоголь облагается 21% НДС.
Он также считает, что сниженный НДС вывел из "тени" немалую часть этого бизнеса.
Правящие говорят, что ввели 9% НДС, чтобы помочь этому бизнесу после пандемии. Премьер Ингрида Шимоните сказала, что за время действия льготного НДС оборот сектора общепита и цены в нем выросли больше, чем в других сферах - на питание, жилье, энергоресурсы и транспорт.
Чепрацкас отмечает, что такие аргументы больше напоминают "бабьи россказни".
"Надо вспомнить о простых фактах - на сколько поднялись цены на продукты, какими были расходы на энергоресурсы, повышение зарплат. Посмотрим, зарплаты выросли на 30-40% за последние 3 года.
Нас в прямом смысле отставили в сторону и забыли о нас, потому что мы никому не нужны, потому что у нас забывают, что именно предприниматели приносят деньги в бюджет", – сказал шеф-повар.
Чепрацкас сказал, что сейчас наблюдаются отрицательные тенденции.
"Я вижу, что людей стало больше, но оборот не растет. Это значит, что люди стали экономить, и это чувствуется. Это чувствую не только я, но и другие. Это еще только начало, не надо забывать, что люди получат первые счета за отопление – тогда они поймут, что надо еще сильнее жать на тормоз", – заметил он.
По словам Чепрацкаса, Литва в ЕС будет одной из немногих стран, в которых люди платят повышенный НДС.
"Если я не ошибаюсь, в 97% всех стран ЕС жители будут платить сниженный НДС. У меня вопрос, почему мы в числе этих 3%, а не 97%? Что будет дальше – подождем", – заметил шеф-повар.
По его словам, в Западной Европе поход в заведение общепита - это часть культуры, а в Литве - развлечение.