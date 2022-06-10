Сезон литовской клубники в этом году начнется позже, этому есть одна причина

По словам представителя Литовской ассоциации фермеров, выращивающих ягоды, Таутвидаса Гурскаса, из-за неблагоприятных погодных условий клубника в этом году появится позже.

"Пока ситуация неважная, ягоды гниют. Первого урожая мы фактически лишились. Помню, раньше в это время мы уже собирали клубнику. Сейчас мы видим, что ягоды появятся позже", – заметил он, уточнив, что клубнике нужно солнце.

"Чем больше солнца, тем слаще клубника. Если пасмурно и холодно, значит, клубника сладкой не будет", – сказал Гурскас.

Глава компании Dehidra Жигимантас Адомайтис сказал, что первые ягоды в его хозяйстве будут срывать на следующей неделе, проблем с урожаем пока нет. Правда, Dehidra выращивает ягоды в теплицах, на высоких грядках, поэтому погодные условия не имеют большого значения.

"Небольшое количетсво ягод начнем поставлять в магазины со следующей недели. Правда, пик будет в начале июля, – сказал Адомайтис. – Осенью мы собираем клубнику до начала или до конца октября. Но это зависит от погоды".

Если вы покупаете клубнику на рынках, то Гурскас рекомендует обратить внимание на несколько аспектов.

"Специалисты определяют литовскую клубнику по форме, емкости, вкусу и т.д. Простому человеку сложно определить, какая ягода литовская, а какая импортная. Я предлагаю смотреть на продавца, т.е. сколько лет он продает клубнику. Советую покупать у тех, кого вы знаете. Можно попросить у продавца документы. Например, Наша ассоциация официально выдает документы, подтверждающие, что человек выращивает и продает литовскую клубнику", – рассказал Гурскас.

Жители часто возмущаются тем, что литовская клубника дороже испанской или польской.

По словам представителя Rimi Lietuva Габриэле Шеренене, литовская клубника на 30-40% дороже нелитовской.

"Цена на литовскую клубнику отличается потому, что у нас меньше хозяйств и условия выращивания ягод более сложные", – сказала она.

По словам Адомайтиса, в компании Dehidra клубнику выращивают в теплицах, поэтому погодные условия решают не все. "Для нас главное - температура. Если жарко, надо проветривать теплицы. Конечно, многое зависит от вредителей, болезней и др.", – сказал он.