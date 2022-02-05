aA
С 1 февраля Польша временно приостанавливает применение НДС на продукты питания и снижает ставку НДС на топливо. Это решение, направленное на снижение потребительской инфляции, будет действовать в течение шести месяцев. Можно не сомневаться, что это привлечет некоторых литовцев за покупками в эту страну.

Журналист Ромас Садаускас-Кветкявичюс, посетивший польский магазин, рассказал Delfi, что сейчас можно увидеть в Польше.

"На самом деле я думал, что будет колонна едущих в Польшу литовцев прямо от границы, по крайней мере, судя по тому, как в литовских СМИ и соцсетях это обсуждалось. Но в самом магазине такого скопления нет. Две трети покупателей в магазине - литовцы, но картина не сильно отличается от той, что можно увидеть в литовских супермаркетах перед длинными выходными или большими праздниками.

А что касается цен, то те, кто приехал, сделали это не зря - ничего не подорожало по сравнению с тем, что было до Рождества, а скидки, которые пришли со снижением НДС, везде очень внушительный. Например, кусок свины стоит 8-9 злотых за килограмм, эту сумму надо делить на 4,52. Кстати, сегодня именно такой курс, рядом есть обменник. Правда, я расплачивался картой, но курс неплохой и раньше был в районе 4,4. В итоге девять злотых - меньше двух евро.

В наших супермаркетах я таких цен не видел, по крайней мере, в этом году".

Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки

Привлекательные скидки

"Возможно, я не буду нарушать закон о торговле алкоголем, говоря, что самое большое недовольство вызывает алкогольный отдел. Тут такая акция, что за девятнадцать злотых получает пол-литра водки. Та полка не была пуста, когда я пришел, а когда уходил, она была совершенно пустой, но я ничего не купил, литовцы раскупили. Также покупает польское пиво, конечно, мясные продукты, курицу, часть продуктов по акции уже раскупили, но я видел, что еще привезли.

Словом, к этому наплыву литовцев готовились. Сливочное масло стоит, насколько я вижу, значительно больше, если переводить на наши деньги - разница в ценах на молочные продукты не такая, чтобы их хотелось ящиками таскать. Моющие средства существенно подешевели, подгузники для детей — эти вещи были дешевыми и сейчас дешевые", — говорит мужчина.

Людей привлекают не только изменения НДС, но и скидки.

"Конечно, акции применяются и в Литве, но здесь эти акции плюс НДС - цена действительно привлекательная", — говорит он.

"На выходных точно будет больший наплыв, ведь в выходные люди всегда приезжают за покупками, к тому же, многие хотят узнать, действительно ли там дешевле", — уверен собеседник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Eilės parduotuvėse prieš Velykas

"Паспорт возможностей" больше не нужен: торговцы рассказали, каким будет новый порядок (24)

С этой субботы правительство приняло решение...

Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично (117)

Концентрация войск не только на границе с Украиной, но и...

Kainos Lenkijoje

Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки (14)

С 1 февраля Польша временно приостанавливает...

Józef Czechowicz. Paplaujos priemiestis 1870–1880. VUB Katedra Józef Czechowicz. Vilniaus bažnyčios nuo Užupio 1873. LNM Didžioji gatvė Józef Czechowicz. Petrinių mugė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 1870–1880. MAB

"Внешне – вполне русский". Как Вильнюс выглядел на заре XX века? И почему "Муравьев-вешатель" распорядился установить газовые фонари? (65)

Что представлял собой Вильнюс на рубеже XIX–XX веков?...

Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (44)

Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...