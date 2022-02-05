Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки

Журналист Ромас Садаускас-Кветкявичюс, посетивший польский магазин, рассказал Delfi, что сейчас можно увидеть в Польше.
"На самом деле я думал, что будет колонна едущих в Польшу литовцев прямо от границы, по крайней мере, судя по тому, как в литовских СМИ и соцсетях это обсуждалось. Но в самом магазине такого скопления нет. Две трети покупателей в магазине - литовцы, но картина не сильно отличается от той, что можно увидеть в литовских супермаркетах перед длинными выходными или большими праздниками.
А что касается цен, то те, кто приехал, сделали это не зря - ничего не подорожало по сравнению с тем, что было до Рождества, а скидки, которые пришли со снижением НДС, везде очень внушительный. Например, кусок свины стоит 8-9 злотых за килограмм, эту сумму надо делить на 4,52. Кстати, сегодня именно такой курс, рядом есть обменник. Правда, я расплачивался картой, но курс неплохой и раньше был в районе 4,4. В итоге девять злотых - меньше двух евро.
В наших супермаркетах я таких цен не видел, по крайней мере, в этом году".
Привлекательные скидки
"Возможно, я не буду нарушать закон о торговле алкоголем, говоря, что самое большое недовольство вызывает алкогольный отдел. Тут такая акция, что за девятнадцать злотых получает пол-литра водки. Та полка не была пуста, когда я пришел, а когда уходил, она была совершенно пустой, но я ничего не купил, литовцы раскупили. Также покупает польское пиво, конечно, мясные продукты, курицу, часть продуктов по акции уже раскупили, но я видел, что еще привезли.
Словом, к этому наплыву литовцев готовились. Сливочное масло стоит, насколько я вижу, значительно больше, если переводить на наши деньги - разница в ценах на молочные продукты не такая, чтобы их хотелось ящиками таскать. Моющие средства существенно подешевели, подгузники для детей — эти вещи были дешевыми и сейчас дешевые", — говорит мужчина.
Людей привлекают не только изменения НДС, но и скидки.
"Конечно, акции применяются и в Литве, но здесь эти акции плюс НДС - цена действительно привлекательная", — говорит он.
"На выходных точно будет больший наплыв, ведь в выходные люди всегда приезжают за покупками, к тому же, многие хотят узнать, действительно ли там дешевле", — уверен собеседник.
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