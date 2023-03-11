Сеть российского капитала в Литве процветает: для жителей главное - цена

"Если в Польше, Германии, Франции, во всех странах, где они пытались работать, они закрылись, поскольку не выдержали конкуренции, то в Литве они хорошо живут", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

В стране действует 20 магазинов этой сети.

Pricer.lt отмечает, что если ситуация с ценами на продукты не изменится, российская сеть продолжит расширение и со временем станет серьезным игроком на рынке.

Инфляция в Литве снижается пятый месяц подряд и сейчас составляет около 17%, но, по подсчетам Pricer.lt, в феврале средняя цена самой дешевой корзины продуктов все равно была на 17 евро дороже, чем год назад.

Pirmoji MERE parduotuvė Kaune © DELFI / Nerijus Povilaitis

"На пустой желудок идеология не действует", – сказал Чепкаускас.

Сами покупатели проходят в эти магазины ради низких цен.

"Если здесь продают литовские товары, то почему бы не покупать их? Мы приехали только за напитками", – сказала одна покупательница.

"Плохо, что цены сильно растут, люди идут туда, где дешевле", – сказал мужчина.

"Честно говоря, я пришла сюда в первый раз, хочу посмотреть, что здесь есть. Пока ради интереса", – сказала пожилая покупательница.

Специалисты в сфере коммуникации говорят, что на ценности и репутацию компании больше внимания обращают образованные люди и покупатели с большим достатком.

Но для тех, кто хочет сэкономить - это неважно.

"Покупатели в Литве чувствительно реагируют на цены. Эта тенденция повторяется много лет. Если надо выбирать продукты, а особенно сейчас, когда цены очень выросли – то покупатели не обращают особого внимания на репутацию и ценности, ищут хорошие цены", – заметила эксперт Берта Чайкаускайте.

По подсчетам Pricer.lt, цена на продукты в феврале, по сравнению с январем, выросла на 1% или на 0,8 евро. "По сравнению с прошлым годом, ничто не подешевело", – сказал Чепкаускас.

Но есть и другая сторона медали – пока люди с небольшими доходами едут за покупками даже в российскую сеть, поведение других покупателей особенно не меняется.

"Цена – точка пересечения спроса и предложения. Если аппетит потребителей останется таким же и поведение покупателей так быстро, как мы думали, не изменится, то продавцы не будут мотивированы снижать цены", – сказала экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Экономисты надеялись, что отопительный сезон, повышение процентной ставки изменят оборот розничной торговли, приведут к конкуренции и снижению цен.

Но все случилось наоборот – по данным "Евростата", розничная торговля в Литве в январе выросла на 2%, по сравнению с декабрем.