Сеть Rimi просит покупателей срочно вернуть в магазин один товар

 
ru.DELFI.lt
„Rimi“
„Rimi“
ФОТО: Įmonės nuotr.

ЗАО Rimi Lietuva информировала Государственную службу по защите прав потребителей об отзыве с рынка игрушки TRAKTORIUS SPIRE, SS23. Причина: игрушка не отвечает требованиям стандарта EN 71-1:2014+A1:2018, пишет madeinvilnius.lt.

Торговцы просят покупателей не пользоваться этим товаром и как можно скорее вернуть его в ближайший магазин Rimi. Всем покупателям вернут деньги.

Информация о возможно небезопасном товаре:

Название: игрушка TRAKTORIUS SPIRE, SS23 EAN 5712873231584 (трактор)

Бренд / название: игрушка TRAKTORIUS SPIRE, SS23

Название и адрес производителя/ распространителя/ импортера: MaxToys ApS

Срок годности/ номер партии: ВСЕ

Причина отзыва товара: не отвечает требованиям стандарта EN 71-1:2014+A1:2018

Информация для покупателей:

Вернуть в магазин
Не использовать в пищу
Не допускать контакта с пищей
Не использовать в качестве корма для животных

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