Как и в прошлом году 25 декабря не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин Rimi.lt, а 1 января 2023 года будут работать "дежурные" магазины. 1 января продукты можно будет заказать на дом с 13 до 18 ч. или забрать в "дежурных" магазинах.
Все магазины Rimi 24 декабря закроются в 20 ч., а 26 декабря откроются с 9 ч., а закроются в 20 ч.
31 декабря все магазины Rimi будут работать до 21 ч., а 1 января 2023 г, будут "дежурить" 28 магазинов (11 из ни - в городах) - с 10 до 18 ч. Заказать продукты на дом через Rimi.lt в этот день можно с 13 до 18 ч.
1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины:
Алитус, ул. Науёи, 7E-1;
Каунас, пр-т. A.Юозапавичаус, 11,
Каунас, пр-т Саванорю, 346,
Каунас, ул. Балтиёс, 58;
Клайпеда, ул. Дангаус, 34,
Клайпеда, пр-т Тайкос, 139,
Клайпеда, пр-т Тайкос, 64,
Клайпеда, ул. Лепойос, 27,
Клайпеда, ул. Нидос, 1;
Паланга, ул. Малуно, 10;
Мажейкяй, ул. Жемайтиёс, 38;
Паневежис, ул. Клайпедос, 82;
Шяуляй, ул. Гягужю, 30;
Тельшяй, ул. Плунгес, 4;
Тракай, ул. Витауто, 90;
Укмерге, ул. Витауто, 60;
Вильнюс, ул. Шяурес, 37,
Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,
Вильнюс, ул. Кедру, 4,
Вильнюс, ул. Атейтес, 91,
Вильнюс, ул. Видуно, 4,
Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,
Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,
Вильнюс, ул. Павильнёню, 22,
Вильнюс, ул. Архитекту, 19,
Вильнюс, ул. Диджёи, 28,
Вильнюс, ул. Пилес, 10,
Вильнюс, пр-т Гедиминаса, 10.
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