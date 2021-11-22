Сеть Norfa представила график работы в праздничные дни

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Торговая сеть Norfa сообщила, что ее магазины не будут работать 25 декабря и 1 января.
В другие праздничные дни магазины закроются раньше: 24 декабря в 19 ч., а 26 декабря и 2 января магазины будут работать с 10 ч.
31 декабря магазины Norfa закроются в 20 ч.
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