Сеть Maxima ответила на вопрос, вернутся ли работающие круглосуточно магазины

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В 2019 году в Литве были магазины, в которые можно было пойти и ночью. В Вильнюсе круглосуточно работал магазин Maxima на ул. Миндауго. Из-за введенных во время пандемии ограничений время работы магазина подкорректировали. Прошло 5 лет, но сеть Maxima не планирует вернуть магазин, который работал в режиме 24/7, пишет портал madeinvilnius.lt.

Просто нет в этом необходимости – в магазины ночью приходит мало покупателей.

"Время работы магазина на ул. Миндауго, 11, в Вильнюсе мы меняли с учетом привычек покупателей. Во время пандемии Covid–19 мы сократили время работы магазина и больше его не меняли – сейчас магазин работает с 7 до 24 ч. Пока мы не планируем вернуть круглосуточный режим работы магазина, поскольку после полуночи клиентов бывает немного", – сказала представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Однако время от времени сеть корректирует время работы магазинов. Это зависит от потока клиентов и обычно связано с сезонами. Летом магазины работают дольше, а с осени время работы снова сокращается.

В Вильнюсе круглосуточно работают только небольшие автономные магазины IKI, для работы которых не требуется персонал

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