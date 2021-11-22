В другие праздничные и предпраздничные дни магазины Lidl закроются на час раньше. 24 декабря магазины сети закроются в 18.30 ч., а 31 декабря - в 20 ч.

26 декабря все магазины сети откроются в 9 ч. и будут работать до 20 ч.

В другие дни магазины будут работать по обычному графику.

По данным Rekvizitai.lt, средняя зарплата в магазинах этой сети в этом году составляет 1649,46 евро "на бумаге". В Lidl Lietuva работает около 2500 работников.

Статьи по теме: Торговая сеть Iki представила график работы в праздничный период

График работы магазинов Lidl в праздники:

24 декабря магазины Lidl закроются в 18.30 ч.

25 декабря - не будут работать

26 декабря будут работать с 9 до 20 ч.

31 декабря закроются в 20 ч.

1 января - не будут работать.

2 января откроются в 8 ч. и будут работать по обычному графику.