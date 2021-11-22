В другие праздничные и предпраздничные дни магазины Lidl закроются на час раньше. 24 декабря магазины сети закроются в 18.30 ч., а 31 декабря - в 20 ч.
26 декабря все магазины сети откроются в 9 ч. и будут работать до 20 ч.
В другие дни магазины будут работать по обычному графику.
По данным Rekvizitai.lt, средняя зарплата в магазинах этой сети в этом году составляет 1649,46 евро "на бумаге". В Lidl Lietuva работает около 2500 работников.
График работы магазинов Lidl в праздники:
24 декабря магазины Lidl закроются в 18.30 ч.
25 декабря - не будут работать
26 декабря будут работать с 9 до 20 ч.
31 декабря закроются в 20 ч.
1 января - не будут работать.
2 января откроются в 8 ч. и будут работать по обычному графику.
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