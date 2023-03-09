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Сеть Lidl на следующей неделе откроет в Вильнюсе 22-ой свой магазин. 16 марта новый магазин будет открыт в Вильнюсе, по адресу Л.Асанавичютес, 1H. Это будет 4-й магазин Lidl, который откроется в этом году и 69-ый магазин сети в Литве.
Lidl Lietuva
Lidl Lietuva
© Organizatorių nuotr.

Площадь торгового зала нового магазина составит 1400 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 стандартных и 6 - для самообслуживания.

Магазин откроется 16 марта в 8 утра. Покупателей будут угощать напитками и сладостями.

Обычный график работы магазина будет с 7 до 22 ч.

В магазине будут работать 30 человек.

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