Площадь торгового зала нового магазина составит 1400 кв. м, в магазине будет 11 касс – 5 стандартных и 6 - для самообслуживания.

Магазин откроется 16 марта в 8 утра. Покупателей будут угощать напитками и сладостями.

Обычный график работы магазина будет с 7 до 22 ч.

В магазине будут работать 30 человек.