Это магазин, управляемый искусственным интеллектом. Кассы здесь нет. Оплата такая - человек проводит платежной картой у входа, ворота открываются, покупатель берет товары, складывает их, куда хочет – в рюкзак, карманы, просто держит в руках – подходит к выходу, может взглянуть на список товаров, приложить карту для оплаты и все. Ему не надо выкладывать товар, сканировать коды, доставать телефон, что-то сканировать. Подошел, посмотрел, взял, приложил карту и все, вышел. Все остальное незаметно для глаза - искусственный интеллект все отмечает, сообщает работникам о нехватке товаров на полках, выполняет заказы, прогнозирует потребность в товарах, регулирует потоки. Если попытается зайти "лишний" человек, об этом сообщит экран", – рассказал глава PIXEVIA Миндаугас Эглинскас (компания разработала этот магазин).
Чтобы покупать товары в таком магазине, нужно иметь мобильное приложение или банковскую карту.
Если покупатель заметил, что денег на счету не хватает, он может положить товар на место и уйти.
У Эглинскаса спросили, как такой магазин защищен от краж.
"Можно взять товар и перепрыгнуть через заграждение, это можно сделать в любом магазине. Возможно, если действуют грубо, физически. В других случаях что-то украсть гораздо сложнее, чем в обычном магазине", – сказал он. Он также объяснил, что если пропадет электричество, клиент не будет закрыт в магазине – включится батарея, человек сможет покинуть помещение.
Гендиректор Iki Нойоле Кветкаускайте сказала, что решение открыть такой магазин, связано с изменением ситуации на рынке.
В технологическое обновление магазина было инвестировано 100 000 евро, но если открывать такой магазин с нуля, то затраты будут выше.
По словам Кветкаускайте, этот магазин еще будут тестировать, в случае необходимости его усовершенствуют. Например, пока в магазине можно оплатить покупки только картой, но есть о возможность наличного расчета. Если будет такая потребность, эта функция будет внедрена.
Пока в магазин могут войти три разных покупателя, в будущем их количество могут пересмотреть.
"В будущем мы планируем работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Пока магазин будет работать до 23 ч.", – заметила Кветкаускайте.
В этом магазине будут продавать разных закуски, полуфабрикаты, напитки, гигиенические и бытовые товары первой необходимости, кофе на вынос. Всего в ассортименте будет 500 видов товаров. В этом магазине не будет только алкогольных напитков, поскольку, по действующим законам, персонал должен проверить возраст покупателя. Кроме того, действует ограничение по времени продажи алкоголя.
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