2024.08.10 15:23

Сеть Esprit закрывает свои магазины не только в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Esprit“ planuoja iki metu pabaigos uždaryti visas 56 Vokietijoje veikiančias parduotuves
„Esprit“ planuoja iki metu pabaigos uždaryti visas 56 Vokietijoje veikiančias parduotuves
ФОТО: Bernd Thissen | Scanpix

Известная во всем мире сеть Esprit до конца года планирует закрыть 56 магазинов в Германии и уволить 1300 человек.

Права на бренд в Европе были проданы британской фирме Alteri.

В мае Esprit попросила признать ее отделение в Европе неплатежеспособным.

Esprit осуществляла деятельность примерно в 40 странах мира, ее основные офисы находились в Ратингене (Германия) и Гонконге.

В Литве закрывают три магазина сети Esprit. Причина простая - банкротство компании, которая владела франшизой Esprit.

В Литве продукцию Esprit продавали в магазинах ЗАО Lėvuo и на сайте lemodus.lt. Сообщается, что в вильнюсском ТЦ Panorama магазин будет работать до 21 августа, затем закроется навсегда.

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