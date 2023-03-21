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Согласно закону об альтернативном горючем, на территории Литвы АЗС должны продавать бензин, в литре которого есть не меньше 6,6% биотоплива, и дизельное топливо с содержанием не менее 6,2% биотоплива. За несоблюдение этого требования Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП) назначила компании Jozita штраф в размере 300 000 евро.
Kuro kainos Kaune, bendrovės „Jozita“ degalinėje
Kuro kainos Kaune, bendrovės „Jozita“ degalinėje
© DELFI / Nerijus Povilaitis

ГСЗПП отмечает, что на АЗС ЗАО Jozita в Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Шилутском районов были взяты пробы горючего и проверены в лаборатории ГСЗПП и лаборатории Radiocarbon Центра физических и технологических наук Вильнюсского научно-исследовательского института. В результате проверки выяснилось, что в 5 пробах дизельного топлива было меньше 6,2% биотоплива.

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ЗАО Jozita в первый раз нарушило закон об альтернативном горючем, поэтому компании назначили штраф в размере 300 000 евро. Постановление службы в течение 30 дней может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Delfi связался с Jozita, однако представители компании отказались ответить на вопрос, обжалуют ли они это постановление.

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