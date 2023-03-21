ГСЗПП отмечает, что на АЗС ЗАО Jozita в Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Шилутском районов были взяты пробы горючего и проверены в лаборатории ГСЗПП и лаборатории Radiocarbon Центра физических и технологических наук Вильнюсского научно-исследовательского института. В результате проверки выяснилось, что в 5 пробах дизельного топлива было меньше 6,2% биотоплива.
ЗАО Jozita в первый раз нарушило закон об альтернативном горючем, поэтому компании назначили штраф в размере 300 000 евро. Постановление службы в течение 30 дней может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Delfi связался с Jozita, однако представители компании отказались ответить на вопрос, обжалуют ли они это постановление.
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