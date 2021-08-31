Серая зона: транзит белорусских удобрений – в руках банков

Он отмечает, что санкции США в Европе, по сути, осуществляют коммерческие банки.

"Хотя санкции США напрямую не касаются литовских компаний, роль банков в обеспечении операций является существенной. Услуги оказываются тогда, когда за них можно рассчитаться – такова логика бизнеса", – сказал BNS Скуодис.

"Поэтому сегодня можно сказать, что груз может отправляться до тех пор, пока финансовые ведомства разрешают производить расчеты по действующим договорам", – добавил он.

Санкции, объявленные Казначейским департаментом США, не действуют напрямую в юрисдикции Евросоюза, однако, обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с компаниями, попадающими под санкции США.

Кроме того, в связи с возможным ущербом репутации от таких компаний избавляются и их партнеры. Однако своеобразная серая зона остается в сфере трактовки санкций, если за услуги будет рассчитываться не попадающая под санкции компания.

"Беларуськалию" принадлежат 45% акций Belarusian potash company (BPC), которая продает его удобрения, а в отношении последней в США санкции не применяются. Агентство "Интерфакс" сообщало, что 50% акций BPC владеет российский производитель удобрений "Уралкалий", а оставшимися 5% Белорусские железные дороги.

Между тем, литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai, поставляющая удобрения в Клайпейдский порт, сообщала BNS, что за ее услуги рассчитывается сам "Беларуськалий".

Как Скуодис, так и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас подтвердили, что банк SEB bankas уже информировал литовскую компанию о том, что не будет осуществлять операции с компаниями, попавшими под санкции.

"Банк SEB bankas, обслуживающий договор "Беларуськалия" и Lietuvos gelezinkeliai, информировал, что не будет осуществлять никаких операций с белорусскими компаниями, в отношении которых применяются санкции США", – сообщил BNS Дубаускас.

Сам банк SEB не предоставляет информацию о клиентах из соображений конфиденциальности.

"Мы информировали своих клиентов о том, что при проведении платежей с компаниями, связанными с ограничениями, мы можем попросить у клиентов дополнительные документы и объяснения, поэтому клиентам следует заранее подготовиться к процессам, которые будут длиться дольше", – сказала BNS руководитель SEB в Балтийских страна по вопросам соответствия Симона Бальчюнайте.

Прочие банки отказываются комментировать конкретные случаи, однако акцентируют, что соблюдают международные санкции и подобные случаи оценивают индивидуально.

Представители банков дали понять, что в таких случаях, как с "Беларуськалием" и BPC, больше будет учитываться окончательный получатель выгоды.

Министр Скуодис ранее заявлял, что продукция "Беларуськалия" не будет транспортироваться через Литву с декабря.

Белорусские грузы составляют более 32% совокупного оборона Клайпедского порта.