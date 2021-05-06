Движение протестующих в Вильнюсе началось с АЗС Circle K (Rasmitas), колонну сопровождает полиция. Колонна объедет правительство, президентский дворец, МИД, здание Swedbank, парламент, рассказал лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна.

"Около каждой точки мы остановимся и будем сигналить. Мы протестуем против самоуправства МИД Литвы. Мы требуем, чтобы МИД, в первую очередь признал свою вину, а не прятался за спиной Swedbank. Последний документ, который мы получили от депутата Брониса Ропе доказал, что санаторий ни в какие списки не включен, за применение санкций в ответе МИД", – сказал Чесна.

Работники санатория Belorus не получают зарплату с января 2021 года.

"Мы получили только за январь. Опять-таки, МИД, подчеркиваю, прячась за спину Swedbank, не дает получить деньги из Беларуси на выплату зарплат. МИД как бы дал разрешение, но Swedbank не дает получить деньги. Поэтому люди сердиты, люди голодные, не получают зарплату", – продолжил лидер профсоюза.

Работники винят в сложившейся ситуации МИД и угрожают голодовкой с участием 400 семей работников санатория, если их требования не учтут.

"Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, она хочет, чтобы люди голодали. Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся около МИД, 400 семей, и объявим голодовку", – заверил Чесна.

Президент ЛКП Инга Ругинене также подтвердила, что санкции введены по вине МИДа Литвы, кроме того, никто ничего не сделал, чтобы люди не остались на улице.

"Мы с января провели большую работу, выясняя методику и порядок. МИД нам долго говорил, что это не они назначили санкции, что это указ из ЕС. Мы обратились в Европейскую конфедерацию профсоюзов, чтобы выяснить весь механизм. Нам дали ясный ответ - только страна решает, какие санкции и в отношении кого применять. Значит, кто-то врет, решение было в руках МИД", – сказала Ругинене.

Она не понимает, как можно было подвергнуть санкциям компанию, где большинство работников - литовцы, кроме того, это учреждение не генерирует прибыль, все получаемые средства идут на зарплаты и налоги.

"Надо понимать предназначение санатория – там лечат больных детей-инвалидов, детей граждан Беларуси, которых преследует режим. У нас возникает вопрос – против кого эти санкции. Против режима? Ему ведь все равно, закроют санаторий или нет, в очередной раз пострадают сами белорусы и их дети, а также граждане Литвы" – сказала Ругинене.

"Если говорят, что не будут склонять голову перед режимом, и нужны санкции, то надо, сказав А, сказать и Б – надо подумать и позаботиться о своих гражданах. А не оставить их без работы и не говорить, что вам гарантируем пособие по безработице, и выходное пособие. А что дальше? В Друскининкай работы нет, это ясно всем. Правительство не обязалось найти ее людям", – заметила председатель ЛКП.

"Они хотят работать. Они хотят честно работать, платить налоги. Кто из нас сейчас хотел бы лишиться работы и жилья? Это ведь семьи с детьми, это большая социальная катастрофа, они просто хотят работать. И они говорят, хорошо, не режим, пусть кто-то другой перенимает санаторий, тогда люди смогут работать", – сказала Ругинене.

Delfi обратился за комментарием в МИД, когда он будет, статью дополним.