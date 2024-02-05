Сельскохозяйственное предприятие Lietuviškas pienelis увольняет 21 работника

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило 2 февраля.

Руководитель Lietuviškas pienelis сообщила Elta, что предприятие ликвидируется.

"Мы не сводим концы с концами, каждый год уходим в минус и не видим выхода. Молока все меньше, строителей все меньше, работать не выгодно", – рассказала Elta директор предприятия Виргиния Юлия Рабачяускене.

По ее словам, часть увольняемых работников – люди пенсионного возраста, часть сразу устроится на работу в другое предприятие.

В декабре в компании работали 23 застрахованных работника, средняя зарплата которых составила 1306 евро (около 900 евро "на руки").