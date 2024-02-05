Сельскохозяйственное предприятие Lietuviškas pienelis увольняет 21 работника

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
Действующее в Шальчининкском районе сельскохозяйственное предприятие Lietuviškas pienelis увольняет 21 работника, о чем уведомило Службу занятости.

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило 2 февраля.

Руководитель Lietuviškas pienelis сообщила Elta, что предприятие ликвидируется.

"Мы не сводим концы с концами, каждый год уходим в минус и не видим выхода. Молока все меньше, строителей все меньше, работать не выгодно", – рассказала Elta директор предприятия Виргиния Юлия Рабачяускене.

По ее словам, часть увольняемых работников – люди пенсионного возраста, часть сразу устроится на работу в другое предприятие.

В декабре в компании работали 23 застрахованных работника, средняя зарплата которых составила 1306 евро (около 900 евро "на руки").

Предприятие основано в 2005 г., в 2022 г. оно получило 3,44 млн евро дохода, чистый убыток составил 103 тыс. евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии