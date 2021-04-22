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В центре Каунаса рядом с кафе и ресторанами на улице появились столики, с 22 апреля можно обслуживать клиентов на улице. Пока каунасцев за столиками немного, видимо, люди ждут лучшей погоды. А как заведения общепита пережили карантин, повлияет ли на их ситуацию послабление карантина?
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Считаем убытки, помощь недостаточная, ждем, когда начнем работать, выбираться из убытков", – сказал директор сети Amber Food Гедиминас Балнис.

Он указал две категории убытков: арендная плата и коммунальная плата. Кроме того, надо платить за вывоз мусора. Несмотря на то, что кафе и рестораны в полную мощность не работают, налоги не снижаются. Также надо платить за телефоны, интернет, охрану помещения.

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"Кажется, что суммы не большие, но когда все складываешь, получаются сотни тысяч", – сказал глава Amber Food.

Балнис сказал, что в четверг откроется около 80% ресторанов компании.

По его словам, разрешение открыть уличные кафе частично поможет уменьшить убытки, но оборот будет зависеть от погодных условий.

Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Балнис считает, что решение власти разрешить кафе и ресторанам работать только навынос, было избыточным. По его мнению, это мало влияло на уровень заболеваемости Covid-19.

Легендарная каунасская пончичная Spurginė известна тем, что работает на аллее Лайсвес с советских лет. Директор компании Žagaras, которой принадлежит пончичная, Милда Миклашявичене сказала, что они готовят документы и готовятся поставить столики на улице. Однако на особый наплыв клиентов заведение не надеется.

Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Мы продаем еду навынос, все неплохо, людям нравятся наши пончики. Весь коллектив остался, за время карантина никого не пришлось увольнять. Мы уходили в простой, работаем с 19 февраля", – сказала директор, заметив, что им не надо было платить аренду - помещение собственное.

Глава компании Liuks, которой в Литве принадлежат 6 гостиниц, Зигмантас Даргявичюс сказал, что они пока не будут открывать бары и рестораны.

"Ради нескольких столиков мы не планируем открывать ресторан. Люди идут на площади и на улицы, их вряд ли привлекут столики во дворе гостиницы", – сказал предприниматель.

"Целый год я не получал никакой помощи, это абсурд и насмешка. Я их тех, кто уволил совсем немного работников. А ведь есть примеры, когда уволили большинство, оставив 2-3. И они получат такую же помощь, как и я", – сказал Даргявичюс об обещанной помощи правительства Литвы.

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