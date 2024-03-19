Сейм рассмотрит поправки к закону, упрощающие лицензирование для желающих продавать алкоголь

"За" проголосовали 56 членов Сейма, "против" – 27, воздержались 23 члена Сейма.

По словам инициатора законопроекта, министра Аушрине Армонайте, предложения принципиально не меняют процедуру регулирования алкогольной продукции в Литве, однако снижается бюрократическая нагрузка и вносится больше ясности в регулирование продажи алкоголя.

Поправки в закон направлены на улучшение условий конкуренции для предпринимателей, торгующих алкоголем, за счет сокращения количества разовых лицензий, необходимых для торговли, унификации разрешенных концентраций алкогольной продукции по этим лицензиям, для более слабых напитков до 8,5 градуса, для напитков средней крепости – до 15 градусов, а также за счет разрешения продажи спиртных напитков на массовых мероприятиях и ярмарках крепостью до 15 градусов, тогда как теперь разрешается продавать только пиво или сидр крепостью до 7,5 градуса.